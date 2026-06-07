Павел Василенко

Во время матча Дании против Украины (2:1) произошел драматический инцидент с участием Кристиана Эриксена. Игрок хозяев упал на поле и ненадолго потерял сознание. По словам врача команды, датский полузащитник чувствует себя хорошо и вскоре пройдет обследование.

Матч между Данией и Украиной в Оденсе был прерван на 65-й минуте после того, как Эриксен потерял сознание. Игроку немедленно оказали медицинскую помощь врачи.

Через несколько минут полузащитник Вольфсбурга самостоятельно поднялся с поля, а затем его на карете скорой помощи доставили в больницу. Там он пройдет тщательное кардиологическое обследование.

Вскоре после прерывания матча врач сборной Дании Мортен Босен рассказал о состоянии Эриксена.

«Кристиан чувствует себя хорошо и самостоятельно покинул поле. С моей точки зрения, имплантированный кардиостимулятор сработал должным образом. Он был без сознания какое-то мгновение, но очень быстро пришел в себя, и мы сразу же связались с ним. Сейчас он пройдет дальнейшее обследование в больнице, чтобы определить причину инцидента. Мы постоянно поддерживаем связь с ним и врачами в больнице. Однако Кристиан чувствует себя хорошо и попросил меня передать всем игрокам привет и сообщить, что с ним все в порядке».

Это был не первый подобный инцидент с Эриксеном. Во время матча против Финляндии на Евро в июне 2021 он потерял сознание и был реанимирован парамедиками. После операции Эриксен пропустил около семи месяцев профессионального футбола. В январе 2022 года он вернулся на поле в составе Брентфорда.