Универсальный игрок английского клуба Ноттингем Форест Александр Зинченко получил серьезную травму и пропустил уже семь матчей подряд в Премьер-лиге. По данным BBC, украинец постепенно возвращается к тренировкам и уже получил разрешение на индивидуальные занятия, что подтвердил главный тренер «лесников» Шон Дайч.

Напомним, что повреждение паха Зинченко получил в конце первого тайма матча Лиги Европы против Порту (2:0), который состоялся 23 октября.

«Есть хорошие новости. Не все еще в форме, но некоторые игроки уже тренируются. Морган Гиббс-Уайт получил ушиб, но мы ожидаем, что он будет готов к завтрашнему выходу на поле. Дилейн Баква и Александр Зинченко вернулись к тренировкам, но Баква будет отдыхать немного дольше», - цитирует тренера BBC Sport.

Ранее главный тренер Ноттингем Форест высказался о Зинченко.