Павел Василенко

Сборная Бельгии уверенно переиграла США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал, где встретится с Испанией. Главным героем поединка стал Шарль Де Кетеларе, который оформил дубль и отдал результативную передачу.

Бельгийцы быстро захватили инициативу и открыли счет уже на восьмой минуте благодаря Де Кетеларе. Американцы ответили точным ударом Малика Тилльмана со штрафного, однако радовались лишь минуту – Де Кетеларе во второй раз поразил ворота соперника. После перерыва Ханс Ванакен увеличил преимущество, а в компенсированное время Ромелу Лукаку воспользовался очередной ошибкой обороны США и установил окончательный счет – 4:1.

После матча главный тренер американцев Маурисио Почеттино признал, что его команда провела худший матч на турнире и сделала слишком много ошибок.

Несмотря на громкий скандал с отменой дисквалификации Фоларина Балогуна после вмешательства президента США Дональда Трампа, нападающий не смог стать спасителем своей команды. Хозяева турнира завершили выступление, так и не добравшись до первого четвертьфинала чемпионата мира с 2002 года, тогда как Бельгия продолжила беспроигрышную серию до 18 матчей и сохранила шансы на борьбу за титул.

Чемпионат мира, 1/8 финала

США – Бельгия – 1:4

Голы: Тилльман, 31 – Де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3.