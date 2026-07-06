Інфантіно порушив мовчання – Трамп дійсно телефонував через червону картку Балогуна
Мировой футбол шокирован
19 минут назадПодписаться в
Президент ФИФА Джанни Инфантино впервые публично отреагировал на громкий скандал вокруг отмены красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил главе мирового футбола с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации форварда.
Инфантино признал факт разговора, однако подчеркнул, что не влияет на работу дисциплинарных органов ФИФА. По его словам, судебные инстанции федерации являются независимыми, действуют исключительно на основании действующего регламента и принимают решения автономно.
«Да, я регулярно обсуждаю с президентом США вопросы, связанные с чемпионатом мира. Во время этого разговора я объяснил, что дело Балогуна находится на рассмотрении независимых органов ФИФА, и решение будет принято в соответствии с установленными процедурами», – заявил Инфантино.
В то же время президент ФИФА признал, что иногда и сам удивляется решениям дисциплинарного комитета, однако всегда их уважает, поскольку независимость футбольных институций является основой доверия к игре.
Напомним, отмена дисквалификации Балогуна вызвала волну критики со стороны европейских федераций и УЕФА, которые поставили под сомнение прозрачность принятого решения.
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