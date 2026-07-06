Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино впервые публично отреагировал на громкий скандал вокруг отмены красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил главе мирового футбола с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации форварда.

Инфантино признал факт разговора, однако подчеркнул, что не влияет на работу дисциплинарных органов ФИФА. По его словам, судебные инстанции федерации являются независимыми, действуют исключительно на основании действующего регламента и принимают решения автономно.

«Да, я регулярно обсуждаю с президентом США вопросы, связанные с чемпионатом мира. Во время этого разговора я объяснил, что дело Балогуна находится на рассмотрении независимых органов ФИФА, и решение будет принято в соответствии с установленными процедурами», – заявил Инфантино.

В то же время президент ФИФА признал, что иногда и сам удивляется решениям дисциплинарного комитета, однако всегда их уважает, поскольку независимость футбольных институций является основой доверия к игре.

Напомним, отмена дисквалификации Балогуна вызвала волну критики со стороны европейских федераций и УЕФА, которые поставили под сомнение прозрачность принятого решения.