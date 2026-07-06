Павел Василенко

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лично обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение об удалении и автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Его заявление лишь усилило резонанс вокруг одного из самых громких судейских скандалов чемпионата мира-2026.

Напомним, ФИФА неожиданно отменила одноматчевую дисквалификацию Балогуна, который был удален в поединке против Боснии и Герцеговины после опасного фола на Тарике Мухаремовиче. Благодаря этому форвард получил разрешение сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии, что вызвало волну критики со стороны футбольного сообщества.

Выступая в Овальном кабинете, Трамп подтвердил, что контактировал с руководством ФИФА, однако опроверг любое давление.

«Я лишь попросил пересмотреть этот эпизод. Я не говорил: «Вы должны это сделать». По моему мнению, это вообще не было нарушением. Двое парней бежали на полной скорости и случайно столкнулись», – заявил президент США.

Кроме того, Трамп поставил под сомнение работу арбитра, который показал Балогуну красную карточку. Американский президент назвал судью «несколько подозрительным» и призвал журналистов внимательнее проверить его прошлое.

После заявления Трампа дискуссия вокруг решения ФИФА вспыхнула с новой силой. Многие эксперты и футбольные функционеры считают, что вмешательство политиков в дисциплинарные процессы мирового футбола может создать опасный прецедент и поставить под сомнение независимость руководящего органа.