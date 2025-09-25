Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби пропустит ближайший матч чемпионата Франции против Страсбурга из-за удаления в игре с ПСЖ. Кроме того, итальянец получил условное наказание – дополнительная дисквалификация на один матч в случае повторного нарушения.

Де Дзерби, который ранее возглавлял Шахтер, был удален после двух желтых карточек в конце встречи с ПСЖ за бурную реакцию на фол Ашрафа Хакими против Пьера-Эмерика Обамеянга.

«За требование наказать игрока ПСЖ он сначала получил жёлтую карточку. Но это его не успокоило. Тренер Марселя продолжил протестовать, что заставило Жерома Брисаара показать ему красную», — сообщает RMC.

Марсель в этом матче одержал минимальную победу над ПСЖ со счетом 1:0.