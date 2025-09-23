Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби подвел итоги матча 5 тура Лиги 1 против ПСЖ (1:0). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Нужно ценить и наслаждаться каждым моментом, когда мы приходим на этот стадион. Мы будем скучать по этому, когда нас здесь больше не будет. Мы провели большой матч. Первая половина была очень хорошей, с высоким прессингом. Во второй мы добавили физической энергии. Глядя на табло, мы ждали, когда же всё закончится. Это заслуженная победа над командой, которая оставляет след в истории, подобно Милану Сакки или Барсе Гвардиолы.

Это один из лучших дней с тех пор, как я прибыл в Марсель. Победить ПСЖ - это была мечта, ведь у ПСЖ нет настоящего соперника. Но это всего лишь победа, всего лишь три очка. Я не дал игрокам выходных, потому что самый важный матч - в пятницу в Страсбурге. Его не обязательно выиграть, но мы сделали ещё один шаг к цели – стать великой командой.

Эта победа не должна ничего добавлять команде сверх того, что есть. У нас сильные игроки. Поражение в Мадриде пошло нам на пользу. У нас хорошие футболисты, за что нужно благодарить руководство. Глядя на команду, я вижу действительно крепкий коллектив. В пятницу матч будет важнее, чем сегодняшний. Я уже угрожал игрокам, они это знают.

Я не волшебник, я лишь готовлю игроков как можно лучше. Мы празднуем, уважая соперника. Возможно, об этом будут говорить через 10 или 30 лет. Но завтра нужно всё забыть и начать подготовку к матчу со Страсбургом, который сейчас опережает нас в таблице. Если мы победим Париж, а в Страсбург приедем в шлёпках, это будет означать, что мы не готовы.

Да, действительно, мы хорошо проанализировали матч против Реала. Это заслуга игроков, что всё сработало. Есть футболисты, о которых складывается впечатление, что они уже два года здесь. Мы создали ощущение контроля над игрой. У нас дома царит такая атмосфера, что никто не хочет, чтобы кто-то погасил огонь на стадионе», - сказал Роберто.