Михаил Цирюк

В понедельник, 22 сентября, в парижском Театре Шатле состоится церемония вручения Золотого мяча-2025. В этом году на главную индивидуальную награду претендуют представители молодого поколения футболистов, у которых впереди ещё вся карьера, в частности Усман Дембеле и Ламин Ямаль. Тем не менее, через 10 лет, в случае Дембеле, или же 15-20, в случае Ямаля, кто-то из них вполне может покинуть Европу и доигрывать последние годы карьеры в не очень футбольных, но очень богатых странах.

Богатые арабские или американские владельцы особенно любят приглашать в свои клубы обладателей Золотых мячей. Например, в 2023 году вслед за Роналду и Месси в экзотическую лигу перебрался и Карим Бензема, присоединившись к саудовскому Аль-Иттихаду. Говорят, что арабы звали и Луку Модрича, однако он отказался от зарплаты в 80 млн евро в год и на тот момент остался в мадридском Реале, а позже присоединился к Милану.

Тренд подписывать игроков, которых когда-то признавали лучшими в мире, азиатские и американские клубы подхватили относительно недавно. Тем не менее, и до эпохи Криштиану и Месси было немало примеров, когда обладатели Золотого мяча завершали карьеру в слабых и экзотических чемпионатах. Предлагаем вспомнить некоторых из них.

Олег Блохин

Кто бы мог подумать, что открывает нашу подборку именно украинский футболист. Обладатель Золотого мяча-1975 получил эту награду благодаря невероятным выступлениям за киевское Динамо. Он отдал этой команде 18 лет как игрок и забил за столичный клуб 211 мячей, установив рекорд, который вряд ли когда-нибудь будет превзойден кем-то из футболистов бело-синих.

Но мало кто помнит, что свою долгую карьеру Блохин завершал в слабом чемпионате ещё до того, как это стало мейнстримом. После Динамо Олег Владимирович сначала перебрался в австрийский Форвертс, где провел насыщенный сезон – 41 матч и 9 голов, а затем поехал на Кипр, где в сезоне 1989/90 защищал цвета местного Ариса из Лимасола. В своей последней кампании как игрок Блохин сыграл 22 матча и забил 5 голов, после чего повесил бутсы на гвоздь.

Лотар Маттеус

Лучший футболист мира 1990 года Лотар Маттеус выиграл свой Золотой мяч в составе миланского Интера. Для немецкого полузащитника это был уже третий клуб после Боруссии М и Баварии, где он показывал фантастическую игру. После четырех лет в Италии карьера Маттеуса постепенно пошла на спад. В 1992 году он вернулся в мюнхенскую Баварию и успешно выступал за неё до 2000-го. А завершал карьеру легендарный немец в США, где провел 21 матч за Нью-Йорк МетроСтарз, так и незабив ни одного гола в МЛС.

Христо Стоичков

Легенда болгарского футбола Христо Стоичков за свою карьеру сменил множество клубов, однако наибольшую славу ему принесли выступления за Барселону. В составе испанского гранда Стоичков, с перерывом на сезон в Парме, играл с 1990 по 1997 год, проведя 175 матчей и забив 83 гола. Высшего взлета он достиг в 1994 году, когда Болгария дошла до полуфинала чемпионата мира, а нападающий получил Золотой мяч.

Однако после Барселоны 31-летний на тот момент Стоичков уже не возвращался на топ-уровень. Сначала он отправился в Аль-Наср (тот самый, где сейчас играет Роналду), затем вернулся в софийский ЦСКА, а после этого успел провести год в Японии за Касива Рейсол и три года в США, выступая за Чикаго Файр (2000–2002) и Ди Си Юнайтед (2003).

Джордж Веа

До того, как стать президентом родной Либерии, Джордж Веа был выдающимся футболистом и даже выиграл Золотой мяч в 1995 году. Это достижение он завоевал в футболке Милана, куда африканский нападающий перешел на пике после ярких сезонов в Монако и ПСЖ. В составе россонери Веа провел четыре успешных года, а дальше уже откровенно доигрывал: сначала в Европе, выступая за Челси, Манчестер Сити и Марсель, а в конце карьеры перебрался в ОАЭ, где два года представлял Аль-Джазиру, правда, за это время провел только 8 матчей.

Фабио Каннаваро

Чемпион мира 2006 и обладатель Золотого мяча того же года Фабио Каннаваро стал одним из немногих и последним на данный момент защитником, которому удалось завоевать самую престижную индивидуальную награду в футболе. Триумф итальянского катеначчо на мундиале в Германии, а также блестящие выступления за Наполи, Парму, Интер, Ювентус и мадридский Реал помогли Каннаваро достичь этого невероятного успеха.

До последнего года своей славной карьеры Фабио выступал в европейских топ-клубах, но летом 2010 года перебрался в дубайский Аль-Ахли. Там один из лучших защитников в истории футбола провел чуть более года, после чего был вынужден завершить карьеру из-за травмы колена.

Кака

Последний обладатель ЗМ перед эрой Месси и Роналду (2007 год) завершал карьеру в МЛС, хотя его звездные соотечественники обычно доигрывали на родине. Бразилец провел в футболке Орландо Сити три года, сыграв 75 матчей и забив 24 гола. Так что если где-то существует клуб легенд этой лиги, Кака смело можно включать в него.

До своего отъезда за океан Кака прекрасно проявил себя в Европе, выступая за Милан, с которым выиграл Лигу чемпионов 2006/07, и мадридский Реал, а также одержав победу со сборной Бразилии на ЧМ-2002.

В материале использованы фото Getty images