Павел Василенко

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби рассказал о ситуации Михаила Мудрика, который присоединился к лондонской команде на правах аренды из Челси после завершения дисквалификации за допинг. Итальянский специалист дал понять, что украинец пока не готов выйти в стартовом составе.

«Я всегда отдаю все силы, чтобы помочь молодому игроку. В Украине у нас был эмоциональный сезон, но все закончилось из-за войны. Я оставался в контакте с Мудриком», – сказал Де Дзерби.

Тренер отметил, что ему еще нужно полностью оценить физические кондиции вингера, а также понять, как он адаптировался к новой команде и ее требованиям.

В то же время Де Дзерби считает, что Мудрик уже готов получить ограниченное игровое время.

«Мудрик готов сыграть 15-20-30 минут. Думаю, он готов выйти в матче с Ноттингем Форест», – заявил наставник.

Мудрик недавно перебрался в Тоттенхэм на правах годовой аренды. Лондонский клуб будет иметь опцию выкупа украинца за 87,6 миллиона евро.

Дебют футболиста может состояться уже 5 сентября в матче третьего тура АПЛ против Ноттингем Форест. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. Накануне Мудрик уже провел первую тренировку с новой командой.

Команда Де Дзерби проиграла оба стартовых матча чемпионата Англии. Тоттенхэм сейчас занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ.