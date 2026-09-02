Украинский вингер Челси Михаил Мудрик накануне перешел в Тоттенхэм на правах аренды, хотя изначально хотел оказаться в другом английском клубе.

Журналист BBC Sport Низар Кинселла рассказал, что украинец был очень заинтересован в переходе в Лидс. По его словам, «павлины» сделали все возможное, чтобы договориться с Челси, но руководство лондонского клуба отдало предпочтение варианту с Тоттенхэмом.

«На протяжении длительного времени Лидс лидировал в этой гонке, по крайней мере в мыслях самого Мудрика. Он был невероятно увлечен идеей перейти туда. Лидс сделал все возможное, предложив ему отличное место в составе.

Но я считаю, что Челси больше хотел вести бизнес с Тоттенхэмом. Дело было не столько в том, что Мудрик не хотел идти в Лидс, сколько в предпочтении Челси в пользу варианта с Тоттенхэмом.

«Шпоры» подписали двух игроков Челси, что позволило лондонцам решить проблемы с раздутым составом. Если бы Лидс также согласился взять Тосина Адерабиойо, возможно, у него были бы более сильные карты. Но клуб хотел только Мудрика.

Так что Лидс хотел одного игрока, Тоттенхэм – двух, и Челси решил, что это более выгодная сделка», – объяснил Кинселла.