Спортивный директор Тоттенхэма Йохан Ланге прокомментировал переход украинского полузащитника Михайла Мудрика из Челси на правах аренды. Слова приводит пресс-служба команды.

Мы рады приветствовать Михаила в клубе. Считаем, что он обладает качествами, которые позволят ему внести реальный вклад в игру нашей команды, и с нетерпением ждем его развития в нашей среде. Меня поразили амбиции и решительность Михаила принять этот вызов. У него есть сильное желание добиваться успеха и совершенствоваться, что прекрасно соответствует культуре, которую мы строим.

Мы предоставим Михаилу полную поддержку, пока он адаптируется, работает с Роберто [Де Дзерби], нашим тренерским штабом и новыми партнёрами по команде. Мы с нетерпением ждем следующего этапа его карьеры.