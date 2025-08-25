Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби высказался по поводу конфликта между Адриеном Рабьо и экс-игроком Олимпика Джонатаном Роу.

Оба игрока были выставлены на трансфер, а один из участников конфликта уже успел сменить клубную прописку.

Что касается Рабьо, я пока не говорил с Пабло [Лонгория] и Мехди [Бенатия], но моя позиция основана не только на его игровых качествах, но и на личности.

Даже если он совершил ошибку, я надеюсь, что мы сможем пересмотреть ситуацию и все вернется в правильное русло.

Я не из тех, кто бесповоротно закрывает двери. Окончательные решения принимает не только тренер – клуб всегда важнее. Но Адриен – порядочный человек. Я дал ему совет и верю, что он прислушается.

Считаю важным поддерживать людей. Я никогда не ставлю крест на игроках и не отказываюсь от помощи, если могу её оказать.

Важно думать не только о футболе, но и о человеческой стороне. Примирение возможно только тогда, когда обе стороны готовы к этому.

В такой ситуации легко начать искать виноватых, но это не имеет смысла. Гораздо важнее двигаться вперед, а для этого иногда нужно сделать шаг назад, проявив смирение и мудрость.

Это мое мнение: ни тренер, ни руководство не могут решать судьбу клуба или отдельного человека, – подчеркнул Де Дзерби.