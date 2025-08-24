Завершение 1/32 финала Кубка Украины, Ливерпуль и Интер. Что посмотреть 25 августа?
Расписание футбольных трансляций игрового дня понедельника
около 1 часа назад
Стадия 1/32 финала подойдет к своему концу в понедельник, 25 августа. Кроме этого, свои матчи проведут гранды европейского футбола.
Украинские баталии начнутся в Одессе. Местная Реал Фарма примет тернопольскую Ниву. На Киевщине пройдет областное дерби между Чайкой и Лесным Сергея Рыбалки и Дениса Гармаша. Атлет примет Чернигов в противостоянии новичков Второй и Первой лиг. Агробизнес на выезде попытается пройти крепкий Диназ. Также сыграет Полесье... Ставки. Аматорский клуб примет Ребел, который феерит уже в профессионалах.
13:00 | Реал Фарма – Нива Тернополь. Прямая трансляция
14:00 | Чайка – Лесное. Прямая трансляция
15:30 | Атлет Киев – Чернигов. Прямая трансляция
15:30 | Диназ – Агробизнес. Прямая трансляция
15:30 | Полесье Ставки – Ребел. Прямая трансляция
В Испании пройдет «дерби» представителей местной ассоциации в еврокубках. Лигочемпионский Атлетик примет Райо Вальекано, который играет в Лиге конференций. В Италии Интер, остановившийся на шаг от чемпионства и титула Лиги чемпионов, сыграет с Торино. Центральным же матчем игрового дня станет противостояние Ньюкасла и Ливерпуля. «Красные», безусловно, помнят прошлый финал Кубка лиги и хотят отомстить.
20:30 | Атлетик – Райо Вальекано. Прямая трансляция
21:45 | Интер – Торино. Прямая трансляция
22:00 | Ньюкасл – Ливерпуль. Прямая трансляция
