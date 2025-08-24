Сергей Стаднюк

Стадия 1/32 финала подойдет к своему концу в понедельник, 25 августа. Кроме этого, свои матчи проведут гранды европейского футбола.

Украинские баталии начнутся в Одессе. Местная Реал Фарма примет тернопольскую Ниву. На Киевщине пройдет областное дерби между Чайкой и Лесным Сергея Рыбалки и Дениса Гармаша. Атлет примет Чернигов в противостоянии новичков Второй и Первой лиг. Агробизнес на выезде попытается пройти крепкий Диназ. Также сыграет Полесье... Ставки. Аматорский клуб примет Ребел, который феерит уже в профессионалах.

13:00 | Реал Фарма – Нива Тернополь. Прямая трансляция

14:00 | Чайка – Лесное. Прямая трансляция

15:30 | Атлет Киев – Чернигов. Прямая трансляция

15:30 | Диназ – Агробизнес. Прямая трансляция

15:30 | Полесье Ставки – Ребел. Прямая трансляция

В Испании пройдет «дерби» представителей местной ассоциации в еврокубках. Лигочемпионский Атлетик примет Райо Вальекано, который играет в Лиге конференций. В Италии Интер, остановившийся на шаг от чемпионства и титула Лиги чемпионов, сыграет с Торино. Центральным же матчем игрового дня станет противостояние Ньюкасла и Ливерпуля. «Красные», безусловно, помнят прошлый финал Кубка лиги и хотят отомстить.