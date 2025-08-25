Марсель избавился от одного из фигурантов громкого скандала
Футболист трудоустроился в Серии А
21 минуту назад
Болонья объявила о переходе вингера Марселя Джонатана Роу, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Роу будет выступать в новой команде под 11 номером.
22-летний футболист был вынужден покинуть Олимпик после матча 1 тура Лиги 1 против Ренна (0:1). Англичанин имел конфликт с бывшим одноклубником Адриеном Рабьо, после чего наставник провансальцев Роберто Де Дзерби отстранил хулиганов от тренировок.
