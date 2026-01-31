Главный тренер Дженоа Даниеле Де Росси подвел итоги стартового матча 23 тура Серии А против Лацио (2:3). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Конечно, жаль, но нужно трезво проанализировать матч. Я хладнокровно проанализировал последний камбэк, мы играли наравне, если не лучше Лацио. Мы снова теряем очки на 100-й минуте: это произошло в Милане, дома с Аталантой. Мы должны принять это, как и то, что защищаться становится сложнее: мы должны работать над тем, как играть на поле, учитывая также правила.

Если бы не последний эпизод [игра рукой], мы бы заработали заслуженное очко, учитывая то, что происходило на поле. Я делаю выбор, исходя из настроения: я доволен, больше чем победой в прошлом туре, но мы возвращаемся домой расстроенные.

Неприятно проигрывать кому-либо на последней минуте. Очко было бы важным для турнирной таблицы, к тому же вы знаете мое прошлое. Соперничество, которое я ощущал в своей карьере, я ощущаю меньше в этой форме, мне жаль ребят, которые заслуживали очка. - сказал Де Росси.