Тренер Дженоа — после поражения от Интера: «Социальные сети — это яд»
Специалист показал свое истинное отношение к фанатам
около 2 часов назад
Даниэле Де Росси/фото: Дженоа
В 15-м туре Серии А Дженоа уступил Интеру со счетом 1:2. Центральный полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился.
После матча главный тренер Дженоа Даниеле Де Росси подчеркнул, что не обращает внимания на критику в социальных сетях.
«Для меня социальных сетей не существует. Существуют болельщики Дженоа, и вы сегодня видели их поддержку.
Даже в Роме мне писали разное, но я никогда не обращал на это внимания. Социальные сети – это яд: если прочитать сто комментариев, даже неправдивых, что-то обязательно останется в голове», – сказал де Росси для Tancredi Рalmeri.