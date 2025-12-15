В 15-м туре Серии А Дженоа уступил Интеру со счетом 1:2. Центральный полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился.

После матча главный тренер Дженоа Даниеле Де Росси подчеркнул, что не обращает внимания на критику в социальных сетях.