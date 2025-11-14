Сергей Разумовский

В пятом туре квалификационного турнира Евро-2027 (U-21) молодежная сборная Украины на выезде уступила сверстникам из Турции.

Команды провели равный поединок, в котором гости имели несколько перспективных атак, но довести их до гола не смогли. В конце первого тайма украинцы потеряли голкипера Владислава Крапивцова: на 44-й минуте он из-за травмы был вынужден покинуть поле, после чего в игру вступил Иван Пахолюк.

Развязка наступила во втором тайме. Хозяева усилили давление и на 73-й минуте Илькхан воспользовался возможностью, нанеся точный удар в пустой угол после позиционной ошибки дублера Пахолюка. Этот гол стал единственным в матче. Несмотря на попытки украинцев отыграться, счет 1:0 сохранился до финального свистка.

Молодежная сборная Украины осталась с четырьмя очками в группе H и отстала от Турции (8) и Хорватии (7, матч в запасе) в борьбе за выход на Евро-2027.

Евро-2027 (U-21). Квалификация, группа H, пятый тур

Турция – Украина 1:0

Гол: Илькхан, 73

Турция: Эрташ, Карапо, Гюрелер, Акчичек, Йылмаз, Ильхан (Калайчи, 85), Тикназ (Айдын, 70), Вурал, Чанак, Килишой (к) (Хабешоглу), Хекимоглу (Бостан, 31).

Украина: Крапивцов (Пахолюк, 44), Корнийчук, Захарченко, Кисиль, Крупский (к), Кревсун, Варфоломеев (Пастух, 83), Царенко (Глущенко, 46), Маткевич (Слесарь, 46), Степанов (Пищур, 56), Синчук.

Предупреждения: Чанак (37), Карапо (62), Вурал (50), Айдын (85), Гюрелер (88), Эрташ (90+1) – Корнийчук (16), Кревсун (49), Кисиль (56).