Дебютант сборной Украины оценил выступление на чемпионате мира U-20
Воспитанник Ворсклы впервые примерил сине-желтую форму
около 1 часа назад
Центрбек Понферрадины и сборной Украины U-20 Ярослав Кисиль подвел итоги матча 1/8 финала ЧМ-2025 против Испании (0:1). Его слова приводит УАФ.
20-летний игрок на этом турнире дебютировал на международном уровне.
Конечно, мы очень расстроены, ведь хотели пройти дальше, но матч был сложный, и вышло так. Для меня это был очень важный поединок, как и сам чемпионат мира. Все же первый вызов в сборную - и такой высокий уровень турнира. Мы знали, что Испания будет действовать именно так, и готовились к этому. Сыграли мы хорошо, но нам немного не хватило впереди, чтобы сравнять счет», - рассказал Кисиль.
Ярослав на ЧМ-2025 сыграл во всех четырех матчах.
Сборная Украины, играя в большинстве, без шансов проиграла хорватам. Игрока «сине-желтых» забрала скорая.