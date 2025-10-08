Павел Василенко

На поединке 3-го тура группового этапа отбора к ЧМ-2026 в квартете D Исландия – Украина будет работать судейская бригада из Германии.

Главным арбитром выступит Свен Яблонский. На линиях ему будут помогать Эдуард Байтингер и Лассе Козловский. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Флориан Бадштюбнер, а за работу системы ВАА будут отвечать Бенджамин Бранд и Даниэль Шлагер. Об этом сообщает УЕФА.

Матч Исландия – Украина состоится 10 октября в Рейкьявике на стадионе «Лейгардальсвёдлюр» (начало — в 21:45 по Киеву).