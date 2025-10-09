Полузащитник АЗ и сборной Украины U-20 Богдан Будко подвел итоги матча 1/8 финала ЧМ-2025 против Испании (0:1). Его слова приводит УАФ.

Эмоции после матча не очень позитивные, ведь мы проиграли. Однако, команда на этом чемпионате показала себя очень хорошо. Мы достойно сыграли с Испанией, боролись до последней минуты. Где-то не повезло, но у нас всё ещё впереди.

В этот раз мы больше играли без мяча, и это значительно сложнее, потому что нужно постоянно двигаться, действовать в отборе. Поэтому, когда мяч попадает к тебе, ты уже немного уставший. Для результата, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм, думаю, нам не хватило концовки. Надо было больше загружать в штрафную площадку, больше бить по воротам с дальней дистанции...

От самого турнира и от Чили эмоции только позитивные. Соперники были очень сильные, и каждая игра для нас была как последняя. Мы боролись до конца. Конечно, хотели дойти до финала и даже победить, но случилось как случилось. Могу только поблагодарить партнеров, тренеров, физиотерапевтов и администраторов - всех, кто причастен. Всё было организовано очень хорошо, - рассказал Будко.