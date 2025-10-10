Легенда Карпат и скаут Михаил Кополовец в интервью Xsport поделился мыслями о октябрьских матчах сборной Украины в квалификации ЧМ-2026.

Сегодня вечером команда Сергея Реброва встретится с Исландией (21:45), а 13 октября будет противостоять Азербайджану (19:45).

Фото - УАФ

– Михаил, игра сборной не отбила желание смотреть их матчи?

– Раньше матчи сборной ждали как событие. Смотря на свое окружение, даже если не следили за чемпионатом Украины, но матчи сборной точно не пропускали. К сожалению, наши футболисты приучили нас, что в ответственных матчах нам нечего делать. Кто-то вообще не знает, что сегодня матч.

Я понимаю, что все научились играть в футбол, но не обыгрывать Азербайджан, при всем уважении, ни в какие ворота не лезет. Команда, в которой футболисты играют в сильнейших чемпионатах, не может выглядеть плохо. С Евро-2024 и до сегодняшнего дня эта тенденция сохраняется. Болельщик может простить всё, кроме бездушности.

– Вы были сторонником идеи смены тренера, чтобы не провалиться в отборе?

– А что это даст? Я не вижу, кто сейчас может заменить Реброва в долгосрочной перспективе. На футболистах также лежит груз ответственности за результат. Упрекать ребят, что они живут в Европе и не понимают, как тут люди живут — это неправильно. Почти у всех родители остались в Украине, постоянно на телефонах. Они сами всё понимают, но что-то не так внутри команды. Играть через не могу, когда этого требует результат.

Я был одним из первых, кто сказал, что эта сборная по потенциалу может чего-то достичь, когда все были в прайме, без травм. Многие критикуют Реброва, но же он не может выйти на поле вместо них. За сборную нужно играть на пределе самопожертвования. Чтобы дать людям немного позитива в это сложное время.

– Возможно есть предпочтения среди потенциальных преемников Реброва?

– Я бы хотел, чтобы свой шанс получил Маркевич. Это очень серьезный специалист. Даже если у Реброва есть приглашение из Греции, то сейчас он не оставит сборную.

– На фоне такой Исландии хватит класса достичь своего?

– Исландия — это не Франция и не Испания. Не могу сказать, что эта команда сильнее Украины. На примере Исландии можно объяснять, насколько для игроков это важно. Играть душой и сердцем. Люди будут отдавать себя до последнего, потому что играют за свою страну.

Посмотрите, как они в сентябре играли против Франции (2:2) и Азербайджана (5:0). Классом наши футболисты не хуже, но на поле этого не видно. Потому что как не критиковать наших, когда из матча в матч повторяется одно и то же. Мы постоянно прокручиваем, кто как должен сыграть, чтобы нам повезло. Если бы Украина играла на уровне Бангладеш — одно дело.



Украина - Исландия / Фото - УАФ



– Отсутствие Цыганкова, Ярмолюка, Зинченко добавит нам проблем?

– С другой стороны, есть возможность другим ребятам попробовать себя. Подошла плеяда футболистов, которые готовы бороться за место в первой сборной. Утрата назвать названных игроков я не могу, потому что их можно заменить. На их место естьдостойные исполнители. Они не имеют такой роли в команде.

– Как вам возвращение Малиновского?

– Руслан мне нравится как игрок. Хороший удар, видение поля, постоянно играет в своем клубе. У него еще есть силы и потенциал помочь команде своим опытом. Я считаю его самым нереализованным футболистом, если говорить о сборной. Когда Малиновский был на пике, его не вызывали, потом конфликты с Петраковым. Сейчас у Руслана классная возможность напомнить о себе, кто не следит за Дженоа.

– Ярмоленко в нынешнем состоянии помог бы, если не на поле, то в раздевалке?

– Ярмоленко уже не имеет такой силы решать матчи, но в команде такая личность точно не помешает. Это серьезный футболист. Я не знаю, в каком он сейчас состоянии, чтобы выдержать эти поездки в 35 лет.

– Кому из нападающих отдаете предпочтение?

– Мне нравится Ванат, который сможет убежать от исландцев. Не знаю, в каком психологическом состоянии сейчас Довбик, которого постоянно преследуют в Италии. Сейчас лучше всего в плане психологии у Ваната, который с первых матчей начал забивать в Жироне. Могу ошибаться. Вечером интересно будет проверить.

