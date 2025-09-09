Павел Василенко

Воспитанник донецкого Шахтёра Игорь Кирюханцев в августе завершил сотрудничество с луганской Зарёй.

Как сообщает ТаТоТаке, защитник близок к подписанию контракта с дебютантом УПЛ – Эпицентром. Сегодня 29-летний футболист должен пройти медицинский осмотр в клубе из Хмельницкой области.

Кирюханцев последние три сезона выступал за Зарю. Всего он провёл за команду 61 матч и отметился 7 голами.

В настоящее время Эпицентр занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, не набрав ни одного очка в четырёх матчах.