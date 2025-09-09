Дебютант УПЛ подпишет экс-игрока Зари
Источник сообщил детали
около 2 часов назад
Фотография - ФК Заря
Воспитанник донецкого Шахтёра Игорь Кирюханцев в августе завершил сотрудничество с луганской Зарёй.
Как сообщает ТаТоТаке, защитник близок к подписанию контракта с дебютантом УПЛ – Эпицентром. Сегодня 29-летний футболист должен пройти медицинский осмотр в клубе из Хмельницкой области.
Кирюханцев последние три сезона выступал за Зарю. Всего он провёл за команду 61 матч и отметился 7 голами.
В настоящее время Эпицентр занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, не набрав ни одного очка в четырёх матчах.
Поделиться