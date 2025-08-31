Наставник Епицентра Сергей Нагорняк высказался о своих впечатлениях после поражения команды от Колоса (0:1) в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги.

«Какой момент затронул в эмоциональном плане? Наверное, пропущенный мяч. Колос сам не мог забить – мы себе забили. Бывает такая трагедия, иногда такое случается. Но я благодарен ребятам, они, особенно в 1-м тайме, полностью выполнили то, о чем мы договаривались, абсолютно перекрыли все зоны, благодаря чему Колос пытался играть – только дальние удары, и ничего не создали.

У нас тоже были хорошие моменты, выбегали 3 в 2, но не забили. Как по мне, равная игра. Судьбу матча решила какая-то спонтанность, случайность. Конечно, Билика надо поддержать. Что будет, если кричать ему, что он виноват или кто-то еще виноват? Нет, поддержали его. Он достойно выполняет свою работу. Нам немного не хватает всегда. Если же соперник не может – то сами себе забиваем.

Мы 4 тура играем с командами, которые занимают первые 4 места. Возможно, мы от Динамо 4 пропустили. От Шахтера и Колоса в конце пропустили. Мы в Коваливке ничем не уступали. Да, у Колоса были несколько моментов, у нас были несколько моментов. Абсолютно равная игра. Я с позитивом смотрю вперед. Есть моменты, которые мне не понравились, но это уже дело наживное.

Давление есть, но я их оберегаю. Все давление идет на меня. Я всегда ребятам говорю: «За результат отвечаю только я, главный тренер». Все наши поражения – это только моя вина. Ребята тут ни при чем.

Абсолютная поддержка от президента клуба. Он с пониманием относится ко всему. Знаете, как он говорит: у нас команда Первой лиги, которая дает бой лидерам УПЛ. Ничего страшного. У нас есть новые игроки. Я хотел бы, чтобы они играли лучше, но нужен время на адаптацию. Мы полностью закрыли сильные стороны Колоса – это фланги. А то, что там некоторые удары – бывает так, не успели. Так же мне понравилось, как в контратаку выбегали», – заявил Нагорняк для УПЛ-ТБ.