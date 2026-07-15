Павел Василенко

Вылет Франции в полуфинале чемпионата мира от Испании (0:2) не только лишил команду шансов на титул, но и продолжил одну из самых известных футбольных традиций. Форвард ПСЖ Усман Дембеле не смог стать первым обладателем «Золотого мяча», который выиграл бы следующий чемпионат мира.

Перед стартом турнира именно Дембеле считался одним из главных претендентов на то, чтобы разрушить многолетнее «проклятие». Однако поражение в полуфинале оставило его в одном ряду с легендами мирового футбола, которым это также не удалось.

Ранее на стадии полуфинала после завоевания «Золотого мяча» остановились Эусебио (1966) и Мишель Платини (1986). До финала доходили Джанни Ривера, Йохан Кройф, Карл-Хайнц Румменигге, Роберто Баджо и Роналдо, но все они проиграли решающие матчи.

Не смогли сломать эту тенденцию и Криштиану Роналду и Лионель Месси. Португалец вылетал на стадиях группового этапа и 1/8 финала, а аргентинец в 2010 году завершил выступления в четвертьфинале. Таким образом, «проклятие Золотого мяча» продолжает оставаться одной из самых мистических историй мирового футбола.