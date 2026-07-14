Сергей Разумовский

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2026. В полуфинальном матче команда Луиса де ла Фуенте уверенно победила Францию со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе испанской сборной отметились Микель Оярсабаль и Педро Порро.

Для Испании это будет второй финал чемпионата мира в истории. Свой первый решающий матч на мундиалях испанцы провели в 2010 году на турнире в ЮАР. Тогда Испания встречалась с Нидерландами и одержала победу со счетом 1:0 в дополнительное время. Автором решающего гола стал Андрес Иньеста, который забил на 116-й минуте.

После того триумфа Испания долгое время не могла вновь добраться до финала мирового первенства. На ЧМ-2026 команда сумела повторить это достижение и получила шанс во второй раз в истории выиграть главный трофей мирового футбола.

На нынешнем турнире испанская сборная стартовала с ничьей против Кабо-Верде. Матч завершился без забитых мячей — 0:0. После этого команда Луиса де ла Фуенте набрала ход и одержала пять побед подряд.

На групповом этапе Испания разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0, а также минимально победила Уругвай — 1:0. В плей-офф испанцы уверенно прошли Австрию, выиграв 3:0, после чего одолели Португалию со счетом 1:0. В четвертьфинале Испания победила Бельгию — 2:1.

Полуфинальная победа над Францией стала еще одним подтверждением стабильности испанской команды на этом чемпионате мира. Испания демонстрирует надежную игру в обороне и регулярно находит возможности для результативных действий в атаке.

Соперник Испании в финале определится в другом полуфинальном матче. За вторую путевку в решающий поединок чемпионата мира-2026 поборются Англия и Аргентина.