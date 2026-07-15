Павел Василенко

Финал чемпионата мира обещает войти в историю не только спортивной интригой, но и беспрецедентным шоу. Перерыв между таймами решающего матча на стадионе в Нью-Йорке может длиться до 25 минут вместо предусмотренных правилами 15.

ФИФА готовит 11-минутную музыкальную программу по образцу Супербоула. На сцене выступят Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS. По информации организации, окончательный формат еще обсуждается, однако одним из вариантов является продление стандартного перерыва, что противоречит регламенту IFAB, который ограничивает его 15 минутами.

В прошлом году во время финала Клубного чемпионата мира перерыв уже длился 24 минуты. Тогда на сцену выходили Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems и Эммануэль Келли.

В этом году шоу станет еще масштабнее. В программу присоединился Джастин Бибер, а также выступят Burna Boy, Густаво Дудамель, хор PS22 и Coldplay. Продюсером музыкальной части стал фронтмен группы Крис Мартин.

Финал чемпионата мира-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля. В церемонии закрытия также примут участие Том Круз, Робби Уильямс, Лаура Паузини, Николь Шерзингер, iShowSpeed, а гимн США исполнит Дженнифер Хадсон.