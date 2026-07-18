Павел Василенко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отклонил просьбу своих футболистов дать им несколько часов отдыха в Майами перед матчем за третье место чемпионата мира-2026 против Англии. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, после прибытия во Флориду большинство игроков попросили разрешить им провести вечер вне командного отеля, чтобы психологически перезагрузиться после болезненного поражения от Испании в полуфинале. Футболисты даже предложили компромисс, пообещав вернуться в отель до полуночи, однако наставник остался непреклонным.

Для Дешама, который после турнира покинет пост главного тренера сборной Франции, принципиально завершить свою 14-летнюю работу во главе «трехцветных» победой. Именно поэтому он решил не менять привычный режим подготовки и сосредоточиться исключительно на матче с Англией.

В то же время, во время нынешнего чемпионата мира французский специалист уже дважды делал исключение, позволяя футболистам провести время с семьями. Однако после неудачи в полуфинале Дешам решил не предоставлять команде дополнительных поблажек.

Матч за третье место между сборными Франции и Англии состоится в воскресенье, 19 июля. Начало встречи – в 00:00 по киевскому времени.