Денис Седашов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями перед матчем за третье место на чемпионате мира-2026 против команды Англии. Этот поединок станет для специалиста последним во главе французской сборной, которой он руководил с 2012 года. Слова приводит L'Équipe.

Дешам отметил, что несмотря на разочарование от выхода в финал, команда серьезно настраивается на игру, а также подвел итог своему 25-летнему пути в сборной как игрока и тренера.

Чувствую ответственность за результат в предстоящем матче, который никак не является товарищеским. Это не та игра, в которой мы стремились участвовать, но она есть. Это матч за третье место, я вместе со своим штабом и игроками обязан сделать все возможное для победы. Англичане не хотели этого матча, да и мы тоже, но такова реальность, это цель, то, о чем я думаю. В глубине души прекрасно понимаю, что скоро опустится занавес. Не хочу никого огорчать, но знаю, что буду скучать по сборной Франции, мне повезло быть там в этой футболке, пережить чудесные моменты и сложные испытания. Занавес опустился, но жизнь продолжается. Не знаю, что будет дальше, но по своему мышлению я позитивный человек. Все будет хорошо. Сборная Франции — лучшее, что произошло со мной в моей профессиональной жизни. 25 лет оставляют свой след в жизни мужчины или женщины, особенно потому, что создают незабываемые воспоминания. Но самое важное — это всегда то, что ждет впереди. Дидье Дешам

Напомним, Дидье Дешам выступал за национальную сборную как футболист с 1989 по 2000 год, а в 2018-м привел команду к золотым медалям Мундиаля уже как главный тренер.

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