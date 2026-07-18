Павел Василенко

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко в интервью сайту «Украинский футбол» поделился прогнозом на матч за третье место чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Франции и Англии.

По мнению эксперта, английской команде будет непросто психологически оправиться после поражения в полуфинале. Кроме того, в конце турнира дает о себе знать физическая усталость, поэтому главный тренер Томас Тухель, вероятно, предоставит шанс футболистам, которые получали меньше игрового времени.

В то же время Калиниченко ожидает изменений и в составе французов. По его словам, наставник «трехцветных» Дидье Дешам, для которого этот матч станет последним во главе сборной, также может прибегнуть к ротации и выпустить на поле резервистов.

«Англии будет очень трудно психологически восстановиться, плюс феноменальная усталость от турнира. Думаю, что Тухель даст поиграть тем, кто имел мало практики. Дешам в своем последнем матче во главе сборной Франции тоже проведет ротацию. Будет интересный матч, не проходной. Ставлю на 3:1 в пользу Франции», – отметил Калиниченко.

Матч за третье место чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Англии состоится в воскресенье, 19 июля. Начало встречи – в 00:00 по киевскому времени.