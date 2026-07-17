Павел Василенко

Поражение Франции от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира оставило за собой не только спортивное разочарование. По информации L'Equipe, во время перерыва в раздевалке «трехцветных» вспыхнул конфликт, главной фигурой которого стал Усман Дембеле.

На тот момент французы уступали лишь с минимальным счетом, поэтому шансы спасти матч еще оставались. Дембеле решил эмоционально обратиться к партнерам, раскритиковав игру команды в атаке и заявив, что действия футболистов впереди недостаточно слаженные.

Впрочем, его слова были восприняты неоднозначно. По данным французского издания, часть игроков негативно отреагировала на выступление обладателя «Золотого мяча»-2025. Некоторые футболисты считали, что Дембеле начал высказывать претензии лишь тогда, когда сам оказался в сложной ситуации, а не поддерживал команду на протяжении матча.

После перерыва Франция так и не смогла изменить ход встречи. Лидеры команды, среди которых Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и сам Дембеле, не нашли способа сломать оборону испанцев. В итоге подопечные Дидье Дешама остались без финала и теперь сыграют лишь в матче за третье место против Англии.