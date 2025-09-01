Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подчеркнул, что именно Украина является самым серьезным соперником его команды в квалификации к ЧМ-2026. По словам наставника, коллектив Сергея Реброва располагает рядом очень качественных игроков.

«Я получил отчет от нашего обозревателя поздно утром относительно Украины: это очень хорошая команда с очень хорошими футболистами, которые излучают много энергии, учитывая ситуацию в их стране. Я не волнуюсь, но внимательно слежу за этим и их качеством. Со всем уважением к Азербайджану и Исландии, Украина является самым сложным соперником в группе», – цитирует Дешама L'ÉQUIPE.

Напомним, что свой путь в отборе сине-желтые начнут 5 сентября матчем против Франции во Вроцлаве (Польша). В группе D, кроме этих сборных, также сыграют Исландия и Азербайджан. Ранее сообщалось, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2026, который примут США, Канада и Мексика, состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Франция перед матчем с Украиной может потерять двух ключевых защитников.