Сергей Разумовский

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2026, победив Францию в полуфинале со счётом 2:0.

Кроме выхода в решающий матч турнира, команда установила уникальное достижение. Испания сыграла «всухую» в 6 из 7 матчей на этом чемпионате мира. Ранее ни одной сборной в истории не удавалось достичь такого показателя в рамках одного розыгрыша мундиаля.

Также «Фурия роха» повторила собственный рекорд по продолжительности победной серии на чемпионатах мира. Победа над Францией стала для Испании шестой подряд на ЧМ-2026. Аналогичная серия уже была в истории испанской сборной на чемпионате мира-2010. Тогда Испания также одержала шесть побед подряд и в итоге стала чемпионом мира.

Интересно, что в обоих случаях испанцы не смогли выиграть свой первый матч на турнире. На ЧМ-2010 Испания уступила Швейцарии со счётом 0:1, а на чемпионате мира-2026 стартовала с ничьей против Кабо-Верде — 0:0.

После этого команда набрала ход, выдала серию побед и снова дошла до финала мундиаля. В решающем матче ЧМ-2026 Испания сыграет с победителем полуфинальной пары Англия – Аргентина.