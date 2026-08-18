Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал поражение своей команды от Зари в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 1:2. Наставник в эфире УПЛ ТВ заявил о необходимости детально разобрать игру, однако призвал не делать поспешных выводов сразу после финального свистка.

Не нужно по горячим следам искать никакую причину. Мы разберемся, конечно, но когда у тебя полное преимущество – просто нужно увеличивать, делать то, что ты делаешь, в первом тайме, как минимум.

Вы же видели, откуда приходят голы. Мы допускали детские ошибки. Вместо того чтобы забивать второй мяч, мы просто пропускаем с этой контратаки, которой не должно было быть. И очень не понравилось, как мы потеряли мяч. Мы садились назад, как раз здесь и проявляется команда. Партнер ошибся, его ошибку нужно всегда постараться исправить.

Но что касается второго тайма, то у нас этого аспекта... Мы не заслуживали на победу. Мы не верили в победу, особенно когда пропустили этот, я считаю, нелогичный гол. Имею в виду, что с этой атаки мы должны были забивать. И после этого у нас началась агония, это также беспокоит. Это анализ уже внутри команды. Мы, конечно, еще разберемся.