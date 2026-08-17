Заря одержала волевую победу над Полесьем, забив два мяча за четыре минуты.
Команда Виктора Скрипника одержала победу на выезде
В заключительном матче третьего тура Украинской Премьер-лиги житомирское Полесье на своем поле принимало луганскую Зарю. Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.
На 16-й минуте Олег Федор вывел Полесье вперед, но во втором тайме Заря перевернула игру.
На 59-й минуте счет сравнял Антон Глущенко. Стоит отметить, что влететь мячу в сетку помог рикошет от Александра Андриевского.
Уже через четыре минуты победу Зари принес гол Ивана Нестеренко, которому ассистировал Якуб Башич. Полесье сделало огромный подарок сопернику от своего вратаря Георгия Бущана. Опытный футболист грубо ошибся при розыгрыше мяча от своих ворот, чем позволил Нестеренко после одной передачи Башича выйти один на один с ним, который не промахнулся.
Заря занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея шесть очков в своем активе. В следующем туре луганчане примут Харьков (30 августа).
Полесье идет пятым также с шестью баллами. В субботу, 29 августа, подопечные Руслана Ротаня на выезде сыграют против донецкого Шахтера.
УПЛ, 3-й тур
Полесье – Заря – 1:2
Голы: Федор, 16 – Глущенко, 59, Нестеренко, 63.