Мадридский Реал готовится к серьезным кадровым изменениям во время летнего трансферного окна.

По данным источника, руководство клуба намерено заметно омолодить и обновить состав, уже определив список футболистов, с которыми могут расстаться. В этот список вошли вратарь Андрей Лунин, защитники Ферлан Менди, Фран Гарсия, Давид Алаба и Антонио Рюдигер, полузащитники Дани Себальос и Эдуардо Камавинга, а также атакующие игроки Браим Диас, Гонсало Гарсия и Родриго.



Лунин, как и раньше, является вторым номером после Тибо Куртуа, и его возможный уход рассматривается как один из шагов по оптимизации состава и освобождению средств для будущих трансферов.

В этом сезоне украинский голкипер провел два матча за Реал, в которых пропустил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Вильярреал нацелился на Лунина.