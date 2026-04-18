Денис Седашев

Миланский Интер одержал уверенную победу над Кальяри в рамках 33-го тура итальянской Серии А.

Судьба встречи была решена в начале второго тайма. На 52-й минуте Маркус Тюрам открыл счет, замкнув передачу Федерико Димарко. Четыре минуты спустя Николо Барелла удвоил преимущество нерадзурри, успешно сыграв на добивании в штрафной площади соперника.

Окончательную точку в матче в компенсированное время поставил Пётр Зеленский. После паса Дензела Дюмфриса польский полузащитник в одно касание попал в верхний угол ворот.

Серия А. 33-й тур

Интер — Кальяри — 3:0

Голы: Тюрам, 52, Барелла, 56, Зеленский, 90+2

Благодаря уверенной победе Интер укрепил свое лидерство в итальянской Серии А. На данный момент в активе нерадзурри 78 очков. Кальярис 33 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

