Павел Василенко

Киевское Динамо противостояло харьковскому Металлисту 1925 в рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги сезона. Игра завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм проходил под диктовку хозяев, которых не выбила из колеи даже вынужденная замена Кристиана Биловара, покинувшего поле из-за травмы паховой мышцы.

На 35-й минуте Динамо вышло вперед – отличился Назар Волошин.

На 58-й минуте игры Иван Литвиненко сравнял счет. В середине второго тайма Владислав Кабаев попал в перекладину ворот Данила Варакуты.

В итоге матч завершился вничью. Динамо не может выиграть в четырех матчах подряд.

Киевская команда занимает второе место, имея в своем активе 16 очков, Металлист 1925 – пятый с 15 баллами.

УПЛ, 8-й тур

Динамо – Металлист 1925 – 1:1

Голы: Волошин, 35 – Литвиненко, 58.