Динамо без побед в УПЛ четвертый матч подряд. Как команда Шовковского сыграла с Металлистом 1925
Команды расписали мировую
около 2 часов назад
Киевское Динамо противостояло харьковскому Металлисту 1925 в рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги сезона. Игра завершилась со счетом 1:1.
Первый тайм проходил под диктовку хозяев, которых не выбила из колеи даже вынужденная замена Кристиана Биловара, покинувшего поле из-за травмы паховой мышцы.
На 35-й минуте Динамо вышло вперед – отличился Назар Волошин.
На 58-й минуте игры Иван Литвиненко сравнял счет. В середине второго тайма Владислав Кабаев попал в перекладину ворот Данила Варакуты.
В итоге матч завершился вничью. Динамо не может выиграть в четырех матчах подряд.
Киевская команда занимает второе место, имея в своем активе 16 очков, Металлист 1925 – пятый с 15 баллами.
УПЛ, 8-й тур
Динамо – Металлист 1925 – 1:1
Голы: Волошин, 35 – Литвиненко, 58.