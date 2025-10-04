Сергей Стаднюк

В восьмом туре украинской Премьер-лиги Карпаты на выезде уверенно обыграли Александрию.

Первый тайм проходил в равной борьбе. Однако к концу 45-минутки гости получили право на пенальти, который уверенно реализовал Бруниньо.

После перерыва хозяева пытались отыграться. Однако их усилия окончились неудачей — на 72-й минуте Кампуш срезал мяч в собственные ворота, удвоив преимущество львовян. В итоге команда Кирилла Нестеренко не смогла даже забить гол престижа.

Карпаты набрали 11 очков и поднялись уже в верхнюю восьмерку, сравнявшись с Зарей и ЛНЗ. Однако у команды Виталия Пономарёва есть матч в запасе. Александрия (7) осталась в зоне переходных матчей.

УПЛ, восьмой тур

Александрия – Карпаты 0:2

Голы: Бруниньо, 43 (пен.), Кампуш, 72 (автогол)

Александрия: Долгий, Скорко (Шулянский, 88), Кампуш, Беиратче, Огарков (Ндика, 78), Фернандо, Мишнёв, Булеца, Цара (Жота, 78), Кулаков (Кастильо, 65), Козак (Жонатан, 65).

Карпаты: Домчак, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Бруниньо, Танда (Адамюк, 75), Чачуа (Альварес, 75), Костенко (Фабиано, 75), Краснопир (Игорь Невес, 53), Пауло Витор.

Предупреждения: Мишнёв, 26, Скорко, 84, Беиратче, 86 – Бруниньо, 25, Костенко, 27, Чачуа, 68, Бабогло, 80