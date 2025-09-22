Легионеру Металлиста 1925 будет сделана операция.
Футболист в этом году уже не сыграет
около 2 часов назад
В матче шестого тура УПЛ против СК Полтава полузащитник Металлиста 1925 Ари Моура получил серьезную травму левого колена.
Как сообщил руководитель департамента спортивной медицины клуба Иван Попов, после обследования у игрока диагностирован: разрыв медиального мениска левого коленного сустава.
В настоящее время футболист находится под наблюдением медицинского штаба. Операция запланирована на четверг в Германии. По предварительным оценкам врачей, ориентировочный срок восстановления составляет 4–5 месяцев, сообщает клубная пресс-служба.
Напомним, что Металлист 1925 победил СК Полтава со счетом 2:0.