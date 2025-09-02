Динамо близко к подписанию защитника из Франции
Источник сообщил детали
около 2 часов назад
Киевское Динамо близко к подписанию центрального защитника из топ-5 европейского чемпионата. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Речь идет о 21-летнем сенегальце Алиу Тиарре, который принадлежит французскому Гавру.
Алиу Тиарре прошлый сезон провел во французской Лиге 2, играя за Алиу Тиарре: 30 матчей без голевых действий.
Трансферная стоимость Тиарре оценивается в 800 тысяч евро, а его контракт с Гавром действует до 30 июня 2027 года.
Динамо в данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, набрав 12 очков после четырех туров.
