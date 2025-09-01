Украинский тренер не считает, что Динамо сможет эффективно совмещать выступления в УПЛ и Лиге конференций.
Специалист привел аргумент в пользу своего мнения
26 минут назад
Бывший тренер Оболони Валерий Иващенко в эксклюзивном интервью XSPORT поделился прогнозом относительно успехов киевского Динамо в Лиге конференций.
Лига конференций — не такая большая витрина, как другие еврокубки, чтобы освещать игроков на фоне сильных команд и продавать. Перед Динамо будет стоять нелегкий выбор — концентрироваться на УПЛ или реабилитация за прошлогодние неудачи.
Вряд ли Динамо имеет настолько долгую скамейку запасных, чтобы играть на два турнира с учетом всей логистики. Развивать своих нужное время, а результат — здесь и сейчас.
Напомним, Динамо начало свой путь в квалификации еврокубков с Лиги чемпионов. В главном еврокубке киевляне уверенно с двумя разгромами прошли мальтийский Хамрун Спартанс. Однако команда вылетела от кипрского Пафоса в следующем раунде. А уже в Лиге Европы подопечные Александра Шовковского обменялись победами с Маккаби Тель-Авив, но сильнее все же оказались израильтяне.
