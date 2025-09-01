Бывший тренер Оболони Валерий Иващенко в эксклюзивном интервью XSPORT поделился прогнозом относительно успехов киевского Динамо в Лиге конференций.

Лига конференций — не такая большая витрина, как другие еврокубки, чтобы освещать игроков на фоне сильных команд и продавать. Перед Динамо будет стоять нелегкий выбор — концентрироваться на УПЛ или реабилитация за прошлогодние неудачи.

Вряд ли Динамо имеет настолько долгую скамейку запасных, чтобы играть на два турнира с учетом всей логистики. Развивать своих нужное время, а результат — здесь и сейчас.