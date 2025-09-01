Киевское Динамо подписало контракт с 20-летним нигерийским полузащитником Шолой Огунданой. Соглашение рассчитано на четыре сезона.

Выступая за молодежный состав Фламенго, футболист провел 46 матчей, где забил девять мячей и отдал семь результативных передач. В Бразилии он получил прозвище «Нигерийская ракета» за стремительную скорость и агрессивную игру на фланге.

В кампании 2024/25 Огундана принял участие в 29 поединках всех турниров, оформив пять голов и четыре ассиста.

Первый матч за основную команду Фламенго он провел 14 ноября 2024 года в чемпионате Бразилии против Атлетико Минейро (0:0), выйдя на поле вместо Карлоса Алькараса. Этот дебют сделал его не только первым игроком из Нигерии в истории клуба, но и всего третьим представителем Африки, защищавшим цвета бразильского гранда.

