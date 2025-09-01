Бывший тренер Оболони Валерий Иващенко в эксклюзивном интервью XSPORT выразил мнение о потенциальной замене для нападающего Владислава Ваната в Динамо.

Герреро тяжело интегрировался в систему Динамо. Год практически ничего не показывал, за исключением специфического характера. Насколько его хватит на постоянной основе обеспечивать голы, сможем увидеть осенью. Нападающий – это штучный товар.

Супряга ушел и роль второго нападающего теперь досталась Пономаренко. Будет зависеть от его наглости и харизмы. Как он будет проявлять себя на тренировках. Единственным недостатком можно назвать лишь отсутствие регулярной практики во взрослом футболе и насколько он в тренировочном процессе адаптировался к взрослому футболу, где все нужно делать быстрее.

Что касается усиления, есть примеры и внутренних трансферов в Динамо. Брагару приходил лидером Черноморца, а в Киеве он довольствуется ролью резервиста, напомнив о себе только на молодежном Евро. Пихальонок – второй человек после Довбика в Днепре-1, но играет не так часто. Давайте вспомним Ротаня, которому было тяжело в Динамо, а в старом Днепре на нем все было завязано. Также будет зависеть от того, как интегрировать нового игрока, насколько быстро он сможет стать своим в сплоченном коллективе. Не каждый одаренный футболист может раскрыться в Динамо по умолчанию.