Ответ Шахтёру? Динамо наконец завершает подписание вингера из Бразилии
20-летний футболист на финальной стадии перехода к киевлянам
около 2 часов назад
Левый вингер Фламенго Шола Огундана находится на завершающем этапе перехода в Динамо. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, 20-летний нигерийский футболист уже находится в Киеве и прошел медицинское обследование. Ожидается, что в ближайшее время он подпишет контракт со столичным клубом. Динамо выплатит Фламенго небольшую компенсацию, при этом бразильский клуб сохранит за собой 50% прав на игрока.
В 2025 году Огундана провел 25 матчей за молодежную команду Фламенго U-20 и отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Также зимой вингер сыграл четыре поединка в чемпионате штата Кариока за первую команду. В прошлом сезоне в составе Фламенго U-20 футболист стал победителем Кубка Либертадорес среди молодежных команд и Межконтинентального Кубка.
Напомним, ранее Динамо продало своего лидера в Жирону. За каталонский клуб выступает еще один экс-динамовец Виктор Цыганков.