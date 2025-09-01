Сергей Стаднюк

Левый вингер Фламенго Шола Огундана находится на завершающем этапе перехода в Динамо. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, 20-летний нигерийский футболист уже находится в Киеве и прошел медицинское обследование. Ожидается, что в ближайшее время он подпишет контракт со столичным клубом. Динамо выплатит Фламенго небольшую компенсацию, при этом бразильский клуб сохранит за собой 50% прав на игрока.

В 2025 году Огундана провел 25 матчей за молодежную команду Фламенго U-20 и отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Также зимой вингер сыграл четыре поединка в чемпионате штата Кариока за первую команду. В прошлом сезоне в составе Фламенго U-20 футболист стал победителем Кубка Либертадорес среди молодежных команд и Межконтинентального Кубка.

Напомним, ранее Динамо продало своего лидера в Жирону. За каталонский клуб выступает еще один экс-динамовец Виктор Цыганков.