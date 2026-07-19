Павел Василенко

Киевское Динамо продолжает работать над усилением состава перед стартом нового сезона и близко к подписанию правого защитника Карпат Алексея Сыча. По информации ТаТоТаке, столичный клуб уже сделал львовянам официальное предложение по трансферу 25-летнего футболиста, а переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

В киевском клубе рассматривают Сыча как основного кандидата на замену Александру Караваеву, который этим летом покинул команду и перешел в донецкий Шахтер. Именно позиция правого защитника является одной из приоритетных для усиления перед новым сезоном.

Сыч вернулся в Карпаты в 2025 году. Тогда львовский клуб выкупил своего воспитанника у Руха, заплатив за трансфер один миллион евро. С тех пор защитник провел за зелено-белых 22 матча, однако результативными действиями не отметился.

Действующий контракт футболиста с Карпатами действует до 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.