Павел Василенко

Карпаты близки к подписанию нового атакующего полузащитника. По информации ТаТоТаке, львовский клуб практически договорился о трансфере 21-летнего бразильца Фелліпе Виейры, который в настоящее время выступает за латвийскую Лиепаю.

Накануне футболист стал одним из героев матча квалификации Лиги конференций, забив гол в ворота черногорского Дечича и помог своей команде пройти в следующий раунд турнира. После завершения еврокубкового противостояния Виейра, по имеющейся информации, должен прибыть во Львов для подписания контракта, что ожидается в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет шесть голов и две результативные передачи.

В Карпатах рассчитывают, что бразилец поможет компенсировать потерю Брунинью и усилит атакующую линию команды перед стартом нового сезона.

Свой первый матч в кампании-2026/27 львовяне проведут 1 августа, когда дома примут Кривбасс.