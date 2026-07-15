Павел Василенко

Вингер львовских Карпат Илья Квасница в ближайшее время перейдет в киевский Левый Берег, который по результатам последней кампании сумел вернуться в Украинскую Премьер-лигу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас.

По данным источника, арендное соглашение будет рассчитано на один сезон.

Первую часть прошлого сезона Квасница провел на правах аренды во львовском Рухе, где забил один гол и сделал одну результативную передачу в 14 матчах. Затем он вернулся в Карпаты и провел восемь встреч во второй части чемпионата.

Контракт 23-летнего Квасницы с Карпатами рассчитан до 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро.