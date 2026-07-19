Павел Василенко

Киевское Динамо не считается фаворитом в противостоянии с греческим ПАОКом во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Такой вывод сделал аналитический ресурс Football Meets Data, который смоделировал шансы команд на выход на следующую стадию турнира.

Согласно прогнозу суперкомпьютера, фаворитом пары является ПАОК. Вероятность прохода греческого клуба оценивается в 65%, тогда как шансы Динамо составляют лишь 35%.

Модель учитывает ряд факторов, среди которых текущая форма команд, результаты последних матчей, сила состава, рейтинг соперников и другие статистические показатели.

Первая встреча между командами состоится 23 июля в польском Люблине, где киевляне проведут домашний матч из-за войны в Украине. Ответный поединок запланирован на 30 июля в Салониках.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги Европы, матчи которого пройдут 6 и 13 августа. Далее команды ожидает плей-офф раунд, где 20 и 27 августа будут разыграны путевки на основной этап турнира.

В случае неудачи в дуэли с ПАОКом Динамо не завершит еврокубковую кампанию — команда продолжит выступления в Лиге конференций.