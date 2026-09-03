Павел Василенко

Кроме основных кандидатов на должность главного тренера киевского Динамо – Мацея Кендзьорека и Сергея Кравченко – в клубе рассматривают и кандидатуры других специалистов на случай увольнения Игоря Костюка.

Как стало известно из источников Sport.ua, в этом списке фигурировала также фамилия Леонида Кучука. Белорусский специалист уже много лет проживает в Украине и имеет значительный опыт работы в украинском футболе.

В течение прошлого сезона велись разговоры о возможном возвращении Кучука на должность главного тренера молдавского Шерифа, однако до назначения дело так и не дошло.

В тренерской карьере 67-летнего специалиста была работа в ряде украинских клубов. Кучук возглавлял киевский Арсенал, каменскую Сталь и львовский Рух, причем с последним клубом работал дважды.

Костюк возглавил первую команду Динамо в декабре 2025 года после отставки Александра Шовковского.

На данный момент бело-синие занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ, набрав шесть очков в трех матчах.