Павел Василенко

Защитник киевского Динамо Тарас Михавко заинтересовал один из грандов португальского футбола. По данным Transfer Radar, лиссабонская Бенфика внимательно следит за развитием 20-летнего футболиста и рассматривает его как возможное усиление линии обороны.

При этом интерес к Михавко проявляют и другие европейские команды, поэтому Бенфика может ускорить работу по потенциальному трансферу, чтобы не упустить игрока.

Всего за Динамо Михавко провёл 86 матчей, забил семь мячей и отдал два ассиста.

Его контракт с киевским клубом рассчитан до 31 декабря 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает Михавко в девять миллионов евро.

За Бенфику выступают два украинца – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.